ارتفاع عدد قتلى زلزال الصين

كافح رجال الإنقاذ، الثلاثاء، للوصول إلى مناطق وعرة والمساعدة في إجلاء أكثر من 11 ألف شخص بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة مقاطعة سيتشوان الجبلية في جنوب غرب الصين أمس مما أسفر عن مقتل 66 شخصا على الأقل.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام رسمية من مركز الزلزال في مقاطعة لودينغ رجال الإنقاذ وهم ينقلون شخصا مصابا عبر جسر مؤقت مبني من جذوع الأشجار فوق سيول طينية جارفة.

أما الأشخاص الذين يمكنهم السير فقد سلكوا منحدرا حجريا على طول النهر. وأظهر مقطع فيديو لوسائل إعلام محلية بعضهم متشبثا بأمتعتهم بينما حمل آخرون مصابين على ظهورهم.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أنه تم إجلاء 11 ألف شخص من المنطقة في خضم محاولات رجال الإنقاذ للوصول إلى الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل وإعادة المرافق العامة للعمل وإرسال إغاثة طارئة.

وارتفع عدد قتلى أقوى زلزال يضرب مقاطعة سيتشوان منذ عام 2017 إلى 66 اليوم الثلاثاء، كما أصيب العشرات بجروح خطيرة.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن ما يقرب من 250 شخصا في المجمل يعالجون من إصابات جراء الكارثة.

ووقع الزلزال بعد ظهر أمس الاثنين وشعر به السكان في مناطق تبعد مئات الكيلومترات مثل شانشي وقويتشو.

وذكر التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء أن أكثر من 200 شخص ما زالوا عالقين في هايلوغو، وهي منطقة سياحية تشتهر بالأنهار الجليدية والغابات الخضراء والقمم الشاهقة. وما زال رجال الإنقاذ يعملون على إعادة فتح الطرق المغلقة للوصول إليهم.

وفي لودينغ، مركز الزلزال، تضررت البنية التحتية للكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية بشدة، وفقا للتلفزيون الحكومي.

كما أفاد التلفزيون بانهيار 243 منزلا وتضرر 13010 منازل أخرى. كما تضررت أربعة فنادق ومئات من كبائن السائحين.

وقطع الزلزال الكهرباء عن عدة بلدات، بينما انهارت طرق سريعة عديدة ولحقت أضرار بسبع محطات للطاقة الكهرومائية.

ومع توقع هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، أشار خبراء اليوم الثلاثاء إلى مخاطر عدد من البحيرات التي تشكلت بعد الزلزال.

وتدرس السلطات تحليق طائرات مُسيرة لتفقد الوضع عند منبع نهر واندونغ، الرافد الرئيسي لنهر دادو.

والزلازل شائعة الحدوث في سيتشوان، خاصة في جبالها في الغرب، وهي منطقة نشطة جيولوجيا.

ووقع الزلزال الأكثر تدميرا في سيتشوان، والصين بأكملها في التاريخ الحديث، في عام 2008، عندما تسببت هزة أرضية قوتها ثماني درجات ومركزها في ونتشوان في مقتل ما يقرب من 70 ألف شخص.