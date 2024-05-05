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ارتفاع عدد قتلى فيضانات كينيا إلى 228

منذ 44 دقيقة
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قالت وزارة الداخلية في كينيا، اليوم الأحد 5 أيار/مايو 2024، إن عدد الأشخاص الذين لاقوا حتفهم جراء الفيضانات والتداعيات الأخرى للأمطار الغزيرة التي تجتاح البلاد ارتفع إلى 228 شخصا.

ومن المتوقع زيادة الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية على نطاق واسع في أنحاء كينيا في الأسابيع القليلة الماضية في شهر مايو أيار الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان أن من المتوقع حدوث مزيد من الفيضانات “في المناطق المنخفضة والموجودة على ضفاف الأنهار والحضرية فيما قد تحدث انهيارات أرضية وطينية في المناطق ذات المنحدرات الشديدة والجرف والوديان”.

ودمرت الفيضانات منازل وطرقا وجسورا وغيرها من البنية التحتية في أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا.

وقالت وزارة الداخلية إن ما لا يقل عن 164 شخصا أُصيبوا بسبب سوء الأحوال الجوية في حين نزح 212630 شخصا.

    المصدر :
  • رويترز

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