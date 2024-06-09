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ارتفاع عدد قتلى هجوم على قرى في شرق الكونجو إلى 41

منذ 8 دقائق
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قال متحدث باسم الجيش الكونجولي: “إن عدد قتلى هجوم شنه من يُشتبه بأنهم إسلاميون متمردون يوم الجمعة على قرى في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية ارتفع إلى 41”.

وقال اللفتنانت كولونيل ماك هازوكاي المتحدث باسم الجيش في إقليم شمال كيفو بالكونجو إن الهجوم نفذه أفراد من القوات الديمقراطية المتحالفة.

وبايعت القوات الديمقراطية المتحالفة، المتمركزة حاليا في شرق الكونجو، تنظيم الدولة الإسلامية وتشن هجمات متكررة مما يزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة تنشط فيها جماعات مسلحة كثيرة.

ونشأ هذا التنظيم في أوغندا المجاورة وقيل إنه يقف وراء هجوم آخر أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا الأسبوع المنصرم.

وقال المسؤول المحلي فابيان كاكولي لرويترز إن مسلحين استخدموا أسلحة نارية ومناجل لمهاجمة سكان قرى في إقليم بيني خلال الليل يوم الجمعة.

وذكر فوسيندي نيك، أحد قادة المجتمع المدني المحلي، أن النيران اشتعلت في مركز صحي وأصيب تسعة أشخاص بالإضافة إلى القتلى.

    المصدر :
  • رويترز

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