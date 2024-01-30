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ارتفاع عدد قتلى وجرحى انفجار "بلوشستان" الباكستانية

منذ ساعتين
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ارتفع عدد قتلى الانفجار الذي وقع في مقاطعة بلوشستان بجنوب غربي باكستان، إلى أربعة أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين.

ووقع الانفجار اليوم الثلاثاء في منطقة سيبي بمقاطعة بلوشستان، بعد دقائق قليلة من مرور تجمع انتخابي في الموقع، وفقا لما أفاد به مراسل الأناضول.

كما أصيب 5 أشخاص، 3 منهم في حالة خطرة، حسب تأكيد نائب مفوض منطقة سيبي، خودا الرحيم.

وأشار الرحيم للوكالة إلى أنه من الصعب في الوقت الحالي تحديد ما إذا كانت المسيرة التي نظمها حزب تحريك إنصاف الباكستاني (PTI)، بقيادة رئيس الوزراء السابق عمران خان، هي هدف الانفجار.

من جهته، أكد الأمين العام للحزب في بلوشستان، سالار خان كاكار، أن التجمع الانتخابي لحزبه في المنطقة كان هدفا للانفجار، الذي أسفر عن “مقتل 3 عمال وإصابة العديد”.

ورغم ذلك، لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، إلا أن انفصاليين من عرقية البلوش يستهدفون بشكل متكرر قوات الأمن في هذه المنطقة.

ويأتي الانفجار بعد مسيرة حاشدة نظمها حزب “حركة الإنصاف”، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان.

ووقع الحادث بعد ساعات من صدور حكم بالسجن لرئيس الوزراء السابق عمران خان، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة.

وفي نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، قتل أكثر من 57 شخصا وأصيب أكثر من 60 في تفجير وهجوم انتحاري وقعا بمسجدين خلال فعاليات بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي فيما أعلن الحداد العام لثلاثة أيام في بلوشستان.

ووقع الانفجار آنذاك خلال احتفال أفراد من طائفة بريلوية الإسلامية بذكرى المولد النبوي. ويشار إلى أن الطائفة البريلوية المتأثرة بشدة بالصوفية، مشهورة في باكستان، وغالبا ما يكون الأشخاص الذين يتبعونها مستهدفين من جانب تنظيم الدولة الإسلامية.

    المصدر :
  • وكالات

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