ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين إلى 672

قالت مصادر طبية وأمنية لرويترز اليوم الأحد إن عدد الحجاج المصريين الذين لاقوا حتفهم في أثناء مناسك الحج‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬وسط ارتفاع شديد في درجات الحرارة بلغ 672 فيما لا يزال 25 آخرون في عداد المفقودين.

وذكرت خلية الأزمة التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيلها لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين في بيان أمس السبت أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي “كلف بسحب رخص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية وإحالة مسؤوليها للنيابة العامة”.

وأضاف بيان خلية الأزمة، التي تشكلت يوم الخميس برئاسة مدبولي، أنه تم تأكيد 31 حالة وفاة نتيجة أمراض مزمنة بين الحجاج المسجلين رسميا.

وأشار التقرير إلى أن السبب وراء “ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر مما تسبب في تعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة”.

ولا توفر السلطات السعودية لمن يسافرون بتأشيرة زيارة شخصية الخدمات الطبية التي تقدمها للحجاج.

وخلال الأيام الماضية لقي مئات الأشخاص من بلدان مختلفة حتفهم في ظروف قاسية خلال أداء فريضة الحج إذ تجاوزت درجات الحرارة في بعض الأحيان في مكة 51 درجة مئوية.