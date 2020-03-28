ارتفاع عدد وفيات كورونا في بريطانيا إلى 1019

تخطت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد عتبة الألف في بريطانيا، بعد تسجيل 260 وفاة جديدة في يوم واحد، حسب بيان رسمي اليوم السبت.

وقالت بريطانيا: إن 1019 شخصا توفوا بعد أن أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بفيروس كورونا بحلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة، بزيادة 260 شخصا في المجمل عن الساعات الأربع والعشرين السابقة.

وبلغ عدد الحالات التي ثبت إصابتها بكورونا 17089 حالة بحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، مقارنة بعدد تم تصحيحه رسميا وبلغ 14543 يوم الجمعة.