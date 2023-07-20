الخميس 2 محرم 1445 ﻫ - 20 يوليو 2023 |
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ارتفاع فائض المعاملات الجارية لمنطقة اليورو في مايو

منذ 6 دقائق
تقلبات في اقتصاد منطقة اليورو

تقلبات في اقتصاد منطقة اليورو

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أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أن فائض المعاملات الجارية لمنطقة اليورو ارتفع في مايو أيار مع زيادة الفائض في تجارة السلع والخدمات.

وعلى أساس بيانات معدلة، سجلت منطقة اليورو التي تضم 20 دولة فائضا بلغ 9.1 مليار يورو بعد أن كان 3.8 قبل شهر، فيما أظهرت بيانات غير معدلة عجزا قدره 11.3 مليار يورو بعد فائض بلغت قيمته 4.3 مليار يورو.

وفي الاثني عشر شهرا المنتهية في مايو أيار، سجلت المعاملات الجارية للكتلة عجزا قدره 0.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بعد فائض قدره 1.3 بالمئة من الاثني عشر شهرا السابقة.

وحققت منطقة اليورو فائضا كبيرا لعدة أعوام حتى تسببت الحرب الروسية في أوكرانيا في رفع أسعار استيراد الطاقة.

ومع ذلك، فإن العجز الهائل الذي سجل بالعام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، تم خفضه إلى حد كبير في الوقت الراهن إذ تسجل منطقة اليورو فائضا كل شهر منذ نوفمبر تشرين الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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