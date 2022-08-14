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ارتفاع في أرباح أرامكو السعودية

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2022 9:30 صباحًا
شركة أرامكو السعودية

شركة أرامكو السعودية

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أعلنت شركة أرامكو السعودية المنتجة للنفط اليوم الواقع في 14 آب 2022 عن زيادة بنسبة 90 في المئة في أرباح الربع الثاني، متجاوزة توقعات المحللين، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، والكميات المباعة، وهوامش أرباح التكرير.

وارتفع صافي أرباح أرامكو إلى 181.64 مليار ريال (48.39 مليار دولار) في الربع المنتهي في 30 يونيو حزيران من 95.47 مليار ريال قبل عام.

وتوقع المحللون ربحا صافيا قدره 46.2 مليار دولار، وفقا لمتوسط تقدير 15 محللا.

وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 18.8 مليار دولار في الربع الثاني، تماشيا مع أهدافها، والتي ستدفع في الربع الثالث.

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