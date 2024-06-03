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ارتفاع في أسهم أوروبا مع توقعات بخفض أسعار الفائدة

منذ ساعتين
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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استهلت الأسهم الأوروبية الأسبوع على ارتفاع اليوم الاثنين مقتفية أثر نظيراتها الآسيوية، بينما يترقب المستثمرون قرارا مهما بشأن أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 07:28 بتوقيت غرينتش، مواصلا المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وتحسنت المعنويات مع نمو نشاط المصانع في الصين بأسرع وتيرة خلال عامين تقريبا في مايو أيار، كما استمرت بيانات التضخم المستقرة في الولايات المتحدة التي صدرت يوم الجمعة في تعزيز الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام.

وستتركز الأنظار الآن على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة المزمع يوم الخميس. وأظهر استطلاع لرويترز أنه من المتوقع أن يخفض المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس عن المستويات القياسية المرتفعة.

وصعدت معظم مؤشرات القطاعات، وارتفعت أسهم التكنولوجيا واحدا بالمئة تقريبا لتسجل أحد أعلى المكاسب.

ومن بين الخسائر الفردية هوى سهم شركة الأدوية البريطانية جلاكسوسميثكلاين 9.7 بالمئة بعد أن سمح قاض بولاية ديلاوير الأمريكية بالمضي قدما في أكثر من 70 ألف دعوى قضائية بشأن عقار زانتاك.

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