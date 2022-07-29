ارتفاع في الأسهم الأوروبية لتسجيل أفضل شهر منذ سنوات

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الواقع في 29 تموز 2022 متجهة لتحقيق أول مكاسب شهرية في أربعة أشهر إذ طغت أرباح قوية للشركات على المخاوف من الركود العالمي، بينما تحول التركيز الآن إلى التضخم في منطقة اليورو وبيانات الناتج المحلي الإجمالي المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، مرتفعا للجلسة الثالثة على التوالي، ويتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.

وصعد المؤشر 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع، إذ يأمل المستثمرون في تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات أمس الخميس انكماش أكبر اقتصاد في العالم للربع الثاني على التوالي.

وتلقت أسهم السلع الفاخرة دفعة بعد ارتفاع مبيعات شركة هيرميس ارتفاعا حادا في الربع الثاني، مدعومة بنمو سريع في أوروبا والولايات المتحدة، وانتعشت بقوة في الصين في يونيو حزيران، مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة المصنعة لحقائب بيركين 6.7 بالمئة.

وصعدت أسهم إل.في.إم.إتش 1.4 بالمئة، مما قدم أكبر دفعة للمؤشر ستوكس 600.

وتقدم سهم بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي 3.4 بالمئة إذ أعلن عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الثاني بعد انخفاض مخصصات القروض المعدومة.

ومن المقرر صدور قراءات أولية عن التضخم في منطقة اليورو في يوليو تموز وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في وقت لاحق اليوم.