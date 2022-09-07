ارتفاع حصيلة قتلى إعصار هينامنور في كوريا الجنوبية

ارتفع عدد قتلى إعصار هينامنور الذي ضرب كوريا الجنوبية إلى عشرة، حسبما أعلنت السلطات الأربعاء بعد مرور عاصفة مرفقة بأمواج وأمطار قوية.

واجتاح “هينامنور” أحد أقوى الأعاصير التي ضربت البلاد منذ عقود، جزيرة جيجو (جنوب) قبل التوجه إلى مدينة بوسان الساحلية حيث تسببت أمواج مرتفعة وأمطار قوية بأضرار في الطرق والمتاجر القريبة من البحر.

في مدينة بوهانج الساحلية بجنوب شرق البلاد، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا، تم انتشال سبع جثث وناجييْن من موقف للسيارات تحت الأرض تحت مبنى سكني غمرته مياه الفيضانات، حسبما ذكر مركز الوقاية من الكوارث وإدارتها.

وكان هؤلاء قد حوصروا بعدما نزلوا إلى موقف السيارات لنقل مركباتهم حين هطلت أمطار غزيرة، بحسب وسائل إعلام محلي. واستمرت عمليات الإنقاذ الأربعاء، حيث أشارت السطات إلى أن شخصيْن لا يزالان مفقوديْن.

وتمّ تأكيد وفاة شخصيْن آخريْن الأربعاء، أحدهما في بوهانج، والثاني في جيونغجو حين انهارت التربة وغمرت منزلًا كان فيه شخصًا حيًا، وفق السلطات.

والثلاثاء، توفيت امرأة سبعينية في بوهانج بعدما جرفتها مياه الفيضانات. وفرّ أكثر من 4700 شخص من منازلهم بسبب الإعصار الذي دمّر نحو 12 ألف منزل ومبنى.

وحُرم نحو 90 ألف منزل من الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد في وقت مرور العاصفة، لكن عادت التغذية الكهربائية إلى معظمها صباح الأربعاء، بحسب السلطات.

وكانت السلطات قد أغلقت أكثر من 600 مدرسة أبوابها في البلاد احترازيًا وألغت شركات طيران محلية نحو 250 رحلة داخلية.