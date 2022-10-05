ارتفاع قتلى انفجار مسجد قرب وزارة الداخلية الأفغانية إلى أربعة

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن انفجارا أصاب مسجدا بالعاصمة على مقربة من مجمع وزارة الداخلية الذي يخضع لحراسة مشددة (الأربعاء 5-10-2022)، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 25 آخرين.

ولم تذكر الحكومة بعد سبب الانفجار في كابول، حيث شن مسلحون عددا من الهجمات في الأشهر القليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد النافع تاكور “المسجد يتردد عليه مصلون، وموظفون في وزارة الداخلية في بعض الأحيان”.

وأفادت منظمة إغاثة إيطالية غير حكومية تدير مستشفى في كابول على تويتر بأنها استقبلت 20 مصابا جراء الانفجار، توفي اثنان منهم فور وصولهما.

ويقع مجمع وزارة الداخلية في منطقة شديدة التحصين على مقربة من مطار كابول الدولي.

كانت حركة طالبان التي تحكم أفغانستان قالت إنها قامت بتأمين البلاد منذ استيلائها على السلطة في عام 2021. وعلى الرغم من انتهاء القتال على نطاق واسع، ضربت سلسلة من الانفجارات مراكز حضرية في الأشهر القليلة الماضية.

وأودى انفجار في مركز تعليمي في غرب كابول يوم الجمعة بحياة 53 شخصا معظمهم من الإناث، وفقا لبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.