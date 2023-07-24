ارتفاع قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 25

قالت السلطات الجزائرية إن 25 شخصا بينهم 10 جنود لقوا حتفهم اليوم الاثنين في حرائق غابات بمنطقتي بجاية والبويرة الجبليتين، في وقت تجتاح فيه موجة من الطقس الحار مناطق شمال أفريقيا وجنوب أوروبا.

وقالت السلطات إن 7500 من أفراد فرق الإطفاء يشاركون في جهود إخماد الحرائق.

وقالت وزارة الداخلية إنها تواصل عمليات الإطفاء في مناطق بومرداس والبويرة وتيزي وزو وجيجل وبجاية وسكيكدة.

وأُجلي نحو 1500 شخص حتى الآن.

تجتاح شمال أفريقيا موجة حر كبيرة وسجلت المنطقة درجات حرارة تصل إلى 49 درجة مئوية في بعض بلدات تونس التي اجتاحت فيها حرائق الغابات بلدة ملولا الحدودية.

وقال شهود لرويترز إن الحرائق التي اندلعت في مناطق جبلية وصلت إلى منازل بعض السكان في البلدة وأجبرت مئات العائلات على الفرار.

وقال مسؤول في الحماية المدنية إنه جرى إجلاء مئات من سكان البلدة في قوارب صيادين وسفن خفر السواحل.