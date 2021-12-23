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ارتفاع قياسي بحالات كورونا الحرجة في كوريا الجنوبية

23 - ديسمبر - 2021
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

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في الوقت الذي انخفضت فيه حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى أقل من 7 آلاف، ارتفعت الحالات الحرجة إلى مستويات قياسية.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن البلاد أضافت 6,919 إصابة بكوفيد-19، بما في ذلك 6,856 إصابة محلية، ليصل العدد التراكمي لحالات الإصابة بكوفيد-19 إلى 589,978 إصابة.

وانخفضت حصيلة الإصابات اليوم من 7,456 إصابة مسجلة يوم الأربعاء، لكنها أعلى من 5,202 إصابة المسجلة يوم الثلاثاء.

وأضافت الوكالة إن عدد مرضى كوفيد-19 الذين في حالة حرجة وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، عند 1,083، محطما بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 1,063 مريضا الذي تم تسجيله يوم الأربعاء.

وسجلت البلاد 109 حالات وفاة جراء الإصابة بكوفيد-19، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 5,015. وبلغ معدل الوفيات 0.85 بالمائة.

كما أبلغت البلاد عن 12 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، ليصل العدد الإجمالي إلى 246 حالة، حسبما ذكرت السلطات.

وبلغ معدل إشغال الأسرة في وحدات العناية المركزة لمرضى فيروس كورونا 79.1 بالمائة، بانخفاض طفيف من 79.2 بالمائة عن يوم الثلاثاء. وبلغ المعدل في العاصمة والمدن المجاورة لها 85.1 بالمائة.

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