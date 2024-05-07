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ارتفاع قياسي للأسهم الأوروبية بفضل القطاع المالي

منذ 6 دقائق
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع قياسي اليوم الثلاثاء، بدعم من صعود القطاع المالي، بعد تحقيق بنوك يو.بي.إس السويسري وأوني كريديت الإيطالي أرباحا قوية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة، مسجلا أفضل أداء يومي له في أكثر من ثلاثة أشهر.

وارتفعت أسهم القطاع المالي 2.5 بالمئة مدعومة بقفزة سهم بنك يو.بي.إس 7.6 بالمئة بعد أن حقق البنك أول أرباح فصلية له منذ الاستحواذ على كريدي سويس.

وصعد سهم أوني كريديت، ثاني أكبر بنك في إيطاليا، 3.6 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى في 13 عاما، ويقود مؤشر قطاه البنوك للصعود 2.3 بالمئة.

وبعد خسارة المؤشر الرئيسي أكثر من 1.5 بالمئة في أبريل نيسان، ارتفع ستوكس 600 خلال الجلسات الثلاث السابقة.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

    المصدر :
  • رويترز

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