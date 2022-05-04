ارتفاع كبير.. أكثر من 23 ألف قاصر طلبوا اللجوء في الاتحاد الأوروبي خلال 2021

قال مكتب الإحصاءات بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إن أعداد الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين طلبوا اللجوء في الاتحاد الأوروبي في 2021 قفزت بمعدل 72 بالمئة مع زيادة حادة في عدد اللاجئين من أفغانستان.

وأضاف المكتب أن عدد طالبي اللجوء الذين مُنحوا الحماية في الاتحاد الأوروبي بشكل عام انخفض بنسبة 5 بالمئة العام الماضي، دون إبداء أسباب.

وقال مكتب الإحصاءات إن 23255 قاصرا غير مصحوبين بذويهم تقدموا بطلبات لجوء في العام الماضي ارتفاعا من 13550 في 2020.

ومعظم القادمين من أفغانستان، التي استولت طالبان على السلطة فيها من الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة في أغسطس آب الماضي، هم من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما.

وانهار الاقتصاد، في الدولة التي مزقتها الحرب، في العام الماضي وفر الآلاف بعد انسحاب الولايات المتحدة والقوات الأجنبية الأخرى.

ومنحت دول الاتحاد الأوروبي حق اللجوء في 267 ألفا و360 حالة العام الماضي، اعتُبر نصفهم لاجئين وتمتع الباقون بوضع الحماية الفرعية والإنسانية.

وشكل السوريون أكثر من ربع حالات اللجوء التي تم قبول طلباتها العام الماضي، يليهم الأفغان والفنزويليون. وكانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وجهاتهم الرئيسية.

وتظهر البيانات المتاحة أن دول الاتحاد الأوروبي منحت اللجوء لقصر غير مصحوبين بذويهم في 5070 حالة حصل 34 بالمئة منهم على وضع لاجئ.