الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع كبير في عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن

منذ 6 دقائق
بشر الخصاونة- Globallookpress

بشر الخصاونة- Globallookpress

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، على وجود ارتفاع مضطرد وكبير في عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى المملكة الأردنية.

ووصف الخصاونة هذه العمليات بالمنظمة من قِبل شبكات تمتد إقليميا على مساحة أكثر من دولة. وأضاف في حديث لتلفزيون “بي بي سي”، الأحد الوقاع في 10 تموز، أن هناك تنسيقا بين بلاده ودمشق في هذه القضية.

على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء الأردني أن عمان منفتحة على علاقات صحية مع إيران، مشيرا إلى أن بلاده لم تتعامل يوما مع إيران على أنها مصدر تهديد لأمنها القومي.

وأضاف: “منفتحون على علاقات صحية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “علاقة الأردن مع السعودية تاريخية وممتدة”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

أسعار النفط تهبط متأثرة بمخاوف الركود وقيود الصين
الصين.. 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا
مديرة صندوق النقد الدولي: لتخفيف أعباء الدول المثقلة بالديون سريعا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

قوى الامن الداخلي
مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
كم بلغ سعر صرف الدولار في ثاني أيام عيد الأضحى؟
اطلاق نار
قتل شقيقه وهرب.. جريمة تهز صباحية العيد في طرابلس