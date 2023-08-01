ارتفاع للدولار بعد بيانات اقتصادية قويّة نسبيًا

صعد الدولار مقابل العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء، بعد أن عوضت بيانات قوية نسبيًا لنشاط المصانع والبناء في الولايات المتحدة، أثر انخفاض فرص العمل هناك الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين.

وقدم مسح أجراه معهد إدارة التوريدات تقييمًا صارمًا لظروف التصنيع في الولايات المتحدة أشار إلى أن القطاع يمضي قدمًا.

كما زاد الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بقوة الشهر الماضي، وتم تعديل بيانات مايو/ أيار بالرفع بدعم من الإنفاق في مشروعات المساكن لأسرة واحدة أو أكثر، حسبما ذكرت وزارة التجارة.

وظل تقرير وزارة العمل الشهري لفرص العمل ودوران العمالة متسقًا مع ظروف سوق العمل الشحيحة، رغم الارتفاعات الكبيرة لأسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) لكبح الطلب.

وسجل الدولار في البداية انخفاضًا بعد صدور تلك التقارير، لكنه عاود الارتفاع لاحقًا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.412 بالمئة.

وانخفض الدولار الأسترالي 1.65 بالمئة مقابل الدولار الأميركي عند 0.661 دولار متخليًا عن مكاسب بلغت 0.87 بالمئة في يوليو/ تموز، مما وضعه على مسار بلوغ أدنى انخفاض يومي له منذ أوائل مارس آذار.

وتراجع الين 0.74 بالمئة عند 143.33 للدولار.

وخاض الين رحلة محفوفة بالمخاطر منذ يوم الجمعة، عندما اتخذ بنك اليابان خطوة أخرى نحو تحول بطيء يبتعد به عن عقود من التحفيز النقدي الهائل، قائلا إنه سيعرض شراء سندات حكومية يابانية لأجل عشر سنوات بعائد 1.0 بالمئة في عمليات ذات عائد ثابت بدلاً من العائد السابق البالغ 0.5 بالمئة.

وانخفض كذلك اليورو 0.21 بالمئة إلى 1.097 دولار.

وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تداول 1.2753 دولار بانخفاض 0.65 بالمئة خلال اليوم.