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ارتفاع مؤشرات وول ستريت وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة

منذ 14 دقيقة
وول ستريت

بورصة وول ستريت

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افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، الثلاثاء، إذ أدت الرهانات المتزايدة على تخفيض مبكر لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع معنويات المستثمرين بعد عطلة عيد الميلاد.

وتتعاظم التوقعات بأن المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل، بعد أن أظهرت البيانات الأميركية الصادرة الجمعة، من خلال بعض المؤشرات الرئيسية، أن التضخم الآن عند أو أقل من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.

وأظهرت بيانات صدرت الجمعة، انخفاض الأسعار في الولايات المتحدة في نوفمبر، مقارنة بالشهر السابق للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، وتراجعت الزيادة السنوية في التضخم بشكل أكبر دون الثلاثة بالمئة، مما عزز توقعات السوق بخفض الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في مارس المقبل.

وحاول الدولار التماسك، الثلاثاء، وسط تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد، بينما يواجه ضغوطا من مؤشرات على أن التضخم في أكبر اقتصاد في العالم يتراجع.

تحركات المؤشرات

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 19.93 نقطة، أو 0.05 بالمئة، عند الفتح إلى 37405.90 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 4.23 نقطة، أو 0.09 بالمئة، إلى 4758.86 نقطة.

كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 35.72 نقطة، أو 0.24 بالمئة، إلى 15028.69 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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