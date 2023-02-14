الثلاثاء 23 رجب 1444 ﻫ - 14 فبراير 2023 |
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ارتفاع مؤشر أسعار الجملة في ألمانيا على أساس سنوي

منذ ساعة واحدة
علم ألمانيا

علم ألمانيا

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أظهرت بيانات صدرت، الثلاثاء، ارتفاع مؤشر أسعار الجملة في ألمانيا في يناير كانون الثاني مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن أسعار الجملة ارتفعت 10.6 بالمئة على أساس سنوي. وبلغ ارتفاع أسعار الجملة ذروته في أبريل نيسان بزيادة 23.8 بالمئة على أساس سنوي.

وجاء ارتفاع أسعار الجملة مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ التي زادت 16.2 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني. وقال مكتب الإحصاء إن أسعار منتجات الوقود الصلب والزيوت المعدنية أثرت كثيرا على معدل التغير السنوي بارتفاعها 13.1 بالمئة على أساس سنوي.

ومقارنة بشهر ديسمبر كانون الأول 2022، سجل المؤشر ارتفاعا طفيفا في يناير كانون الثاني بلغ 0.2 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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