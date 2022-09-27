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ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة

منذ 35 دقيقة
علم اميركا

علم اميركا

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أظهر مسح الثلاثاء ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر\أيلول، نتيجة مرونة سوق العمل وتراجع أسعار البنزين.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد البحثية إن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 108.0 هذا الشهر من 103.6 في أغسطس\آب، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 104.5.

وزاد مؤشر المسح للوضع الحالي، بناء على تقييم المستهلكين للنشاط التجاري الحالي وظروف سوق العمل، إلى 149.6 من 145.3 في أغسطس\آب.

وارتفع مؤشر التوقعات، الذي يستند إلى توقعات المستهلكين قصيرة الأجل للدخل والأعمال وسوق العمل، إلى 80.3 من 75.8 في أغسطس\آب.

    المصدر :
  • رويترز

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