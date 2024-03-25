ارتفاع مؤشر دبي وانخفاض معظم بورصات الخليج في التعاملات المبكرة

شهدت معظم أسواق الأسهم في الخليج تراجعا في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين مقتفية أثر نظيراتها الآسيوية قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وانخفض المؤشر السعودي 0.4 بالمئة متأثرا بخسائر في معظم القطاعات وهبوط سهم شركة جبل عمر للتطوير 5.3 بالمئة وتراجع سهم بنك الرياض 2.4 بالمئة.

وهبط سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، بنسبة 1.4 بالمئة مع تداول السهم بدون الحق في توزيع الأرباح.

ونزل المؤشر القطري 0.4 بالمئة متأثرا بخسائر في معظم الأسهم، ومن بينها سهم الخليج الدولية للخدمات الذي انخفض 1.6 بالمئة وتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، 0.6 بالمئة.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة مع انخفاض سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع واحدا بالمئة وهبوط سهم الشركة العالمية القابضة 0.1 بالمئة.

فيما ارتفع مؤشر دبي 0.3 بالمئة مدعوما بمكاسب قطاعات الصناعة والمالية وخدمات الاتصالات. وزاد سهم سالك للتعرفة المرورية 1.4 بالمئة وصعد سهم بنك المشرق 4.7 بالمئة.

غير أن سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، خسر 0.9 بالمئة.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة يوم الجمعة وسط توقعات بارتفاعه 0.3 بالمئة في فبراير شباط ليحافظ على الوتيرة السنوية عند 2.8 بالمئة. وإذا ارتفع بأكثر من هذا سيكون بمثابة انتكاسة للآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو حزيران.

ومعظم عملات دول الخليج مربوطة بالدولار.