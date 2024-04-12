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ارتفاع مؤشر نيكي الياباني بدعم من أسهم الرقائق والتكنولوجيا

منذ 40 دقيقة
البورصة اليابانية

البورصة اليابانية

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أغلق مؤشر نيكي الياباني مرتفعًا اليوم الجمعة 12 نيسان/أبريل 2024، حيث ارتدت الأسهم المرتبطة بالرقائق تأثير صعود أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة ليلة أمس.

وعلى الرغم من ذلك، شهدت أسهم شركة فاست ريتيلينج (الشركة الأم ليونيكلو) انخفاضا، ما أثر على استمرارية المكاسب.

وارتفع المؤشر نيكي 0.21 بالمئة ليغلق عند 39523.55 نقطة، وحقق مكسبا أسبوعيا بلغ 1.41 بالمئة.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.46 بالمئة إلى 2759.64 نقطة وارتفع 2.11 بالمئة خلال الأسبوع.

وأغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع أمس الخميس، وقادت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا الصعود، إذ أحيت بيانات اقتصادية جديدة الآمال في أن يواصل التضخم التباطؤ بعد يوم من تسجيل قراءة قوية له.

ومع ذلك، واصلت عوائد سندات الخزانة الارتفاع إذ أثارت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأعلى من المتوقع شكوكا في قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفعت الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق، وتقدم سهم طوكيو إلكترون 1.49 بالمئة وسهم ليزرتيك 2.97 بالمئة. وصعد سهم أدفانتست 0.87 بالمئة.

وقفز سهم ميتسوي فودوسان 7.82 بالمئة ليحقق أكبر ارتفاع بين مكونات المؤشر نيكي، بعد أن أعلنت شركة التطوير العقاري عن خطط لعوائد المساهمين تشمل إعادة شراء أسهم بقيمة 40 مليار ين (261.22 مليون دولار).

وصعدت أسهم قريناتها، فقد ارتفع سهم طوكيو تاتيمونو وميتسوبيشي استيت 7.61 بالمئة و6.92 بالمئة على الترتيب.

وتقدم مؤشر قطاع العقارات 5.2 بالمئة، وكان الأعلى بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

ولكن سهم فاست ريتيلينج انخفض 4.4 بالمئة، وكان له التأثير الأكبر على المؤشر نيكي، وذلك بعد أن تركت الشركة المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو توقعاتها للربح التشغيلي للعام بأكمله دون تغيير.

ومن بين مكونات المؤشر البالغ عددها 225، ارتفع 157 سهما وانخفض 66 سهما مع استقرار سهمين.

(الدولار = 153.1300 ين)

    المصدر :
  • رويترز

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