ارتفاع مؤشر نيكي الياباني مع تمسك بنك اليابان بالتيسير النقدي

شهد المؤشر نيكي الياباني ارتفاعًا الجمعة 26 نيسان/أبريل 2024، بعد قرار بنك اليابان المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. وأشار البنك إلى استمرار ظروف التيسير النقدي في الوقت الحالي، مما دعم آمال المستثمرين ودفع بارتفاع المؤشر.

وصعد نيكي 0.8 بالمئة إلى 37934.76 نقطة عند الإغلاق بزيادة 0.4 بالمئة عن الجلسة الصباحية بعد أن أعلن بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية خلال فترة الراحة في منتصف النهار.

وربح المؤشر أكثر من واحد بالمئة خلال الجلسة وتجاوز الحاجز النفسي عند 38 ألف نقطة لكنه لم يتمكن من الاحتفاظ بهذا الزخم.

وسجل المؤشر صعودا أسبوعيا بنسبة 2.3 بالمئة ليعوض جزءا من خسائر الأسبوع السابق حين انخفض 6.2 بالمئة وسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو حزيران 2022.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.86 بالمئة عند الإغلاق بارتفاع 2.3 بالمئة أيضا في الأسبوع.

وحقق قطاع العقارات أفضل أداء على المؤشر نيكي بفضل التوقعات باستمرار أسعار الفائدة منخفضة وصعد سهم ميتسوي فودوسان 3.6 بالمئة.

وظلت أسهم شركات التكنولوجيا في منطقة الارتفاع مقتفية أثر مكاسب نظيراتها الأمريكية خلال الليل مع ارتفاع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات اثنين بالمئة تقريبا رغم انخفاض المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت.

وربح سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق اثنين بالمئة تقريبا وزاد سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة 2.35 بالمئة.

وخالف سهم شركة شين-إتسو كيميكال لإنتاج السيليكون اتجاه أسهم شركات أشباه الموصلات وانخفض بأكثر من ستة بالمئة بعد إعلانها أنها ستقدم علاوة ضخمة في عرض الاستحواذ على شركة ميماسو.

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