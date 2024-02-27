ارتفاع مؤشر نيكي 0.07% اليوم الثلاثاء

ارتفع المؤشر نيكي الياباني في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء 27 شباط/فبرير الجاري.

وصعد نيكي 0.07 بالمئة إلى 39260.78 نقطة، في حين تقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 بالمئة إلى 2674.34 نقطة.

وكان ارتفع المؤشر نيكي الياباني في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم أمس الاثنين 26 شباط/فبراير الجاري.

وصعد نيكي 0.57 بالمئة إلى 39320.64 نقطة، في حين تقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 بالمئة إلى 2674.19 نقطة.

وسجل المؤشر نيكي أعلى مستوياته على الإطلاق مستفيدا من التفاؤل بشأن مكاسب إنفيديا في 22 فبراير الجاري.

وكان أعلى مستوى سابق للمؤشر خلال اليوم ذاته هو 38957.44 نقطة وكان أعلى إغلاق عند 38915.87 نقطة.