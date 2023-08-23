ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في يوليو

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة للأسرة الواحدة في تموز إذ دفع النقص الحاد في المنازل القائمة المشترين صوب الوحدات الجديدة.

وقالت وزارة التجارة اليوم الأربعاء إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 4.4 بالمئة إلى مستوى سنوي معدل موسميا بلغ 714 ألف وحدة الشهر الماضي.

وتم تعديل مبيعات حزيران بالخفض إلى 684 ألفا من 697 ألف وحدة جرى الإعلان عنها من قبل.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة التي تمثل حصة صغيرة من مبيعات المنازل الأمريكية إلى مستوى 705 آلاف وحدة.

وتحسب مبيعات المنازل الجديدة فور توقيع العقود، مما يجعلها مؤشرا رئيسيا لسوق الإسكان لكن بياناتها تتسم بالتقلب من شهر لآخر. وارتفعت المبيعات 31.5 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز.

وبلغ متوسط سعر المنزل الجديد في يوليو تموز 436700 دولار بما يشكل انخفاضا نسبته 8.7 بالمئة عن العام السابق.