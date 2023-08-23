الأربعاء 7 صفر 1445 ﻫ - 23 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في يوليو

منذ 12 دقيقة
علم الولايات المتحدة

علم الولايات المتحدة

A A A
طباعة المقال

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة للأسرة الواحدة في تموز إذ دفع النقص الحاد في المنازل القائمة المشترين صوب الوحدات الجديدة.

وقالت وزارة التجارة اليوم الأربعاء إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 4.4 بالمئة إلى مستوى سنوي معدل موسميا بلغ 714 ألف وحدة الشهر الماضي.

وتم تعديل مبيعات حزيران بالخفض إلى 684 ألفا من 697 ألف وحدة جرى الإعلان عنها من قبل.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة التي تمثل حصة صغيرة من مبيعات المنازل الأمريكية إلى مستوى 705 آلاف وحدة.

وتحسب مبيعات المنازل الجديدة فور توقيع العقود، مما يجعلها مؤشرا رئيسيا لسوق الإسكان لكن بياناتها تتسم بالتقلب من شهر لآخر. وارتفعت المبيعات 31.5 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز.

وبلغ متوسط سعر المنزل الجديد في يوليو تموز 436700 دولار بما يشكل انخفاضا نسبته 8.7 بالمئة عن العام السابق.

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر من الجيش الأوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا تعلن السيطرة على قرية روبوتين بمنطقة زابوريجيا
    تحطم طائرة على متنها زعيم فاغنر
    العثور على 8 جثث في موقع سقوط طائرة خاصة في روسيا
    ألمانيا تسهل الحصول على الجنسية
    ألمانيا توافق على تسهيل الحصول على الجنسية

    الأكثر قراءة

    وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
    الخارجية الأميركية ترفض تأمين حراسة أمنية لبو حبيب!
    وديع الشيخ
    صور.. عيد ميلاد اسطوري للنجم "وديع الشيخ" بمشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين
    ليونيل ميسي
    شكوى جماعية ضد ميسي بالدوري الأمريكي.. السبب سيصدمك!