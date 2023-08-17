ارتفاع مبيعات الوقود البحري بالفجيرة في يوليو

أظهرت بيانات من منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) اليوم الخميس أن مبيعات الوقود البحري من إمارة الفجيرة قفزت في يوليو تموز لتسجل أكبر زيادة شهرية وزيادة في الأحجام في 2023 حتى الآن.

وتوفر مبيعات وقود السفن في الفجيرة مقياسا لمعنويات سوق الشحن في الشرق الأوسط إذ تعد الفجيرة ثالث أكبر ميناء للتزود بوقود السفن في العالم ومركزا رئيسيا لنقل ومزج المنتجات النفطية.

وبلغت أحجام التزويد بالوقود، باستثناء زيوت التشحيم، 659566 مترا مكعبا أو نحو 650 ألف طن بارتفاع نسبته تسعة بالمئة على أساس شهري لكن هذا شكل انخفاضا 0.8 بالمئة مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وفي سنغافورة، تعافت أيضا مبيعات الوقود البحري في يوليو تموز من تراجع حاد شهدته في الشهر السابق مع وصول عمليات مرور الحاويات لأعلى مستوى منذ بداية العام.

وبلغ إجمالي مبيعات وقود السفن منخفض الكبريت من الفجيرة 485339 مترا مكعبا في يوليو تموز أو 480 ألف طن تقريبا بما يشكل ارتفاعا 1.6 بالمئة عن يونيو حزيران.

وارتفعت مبيعات الوقود البحري مرتفع الكبريت 37 بالمئة على أساس شهري لتصل إلى 174227 مترا مكعبا أو نحو 172 ألف طن.

وأدى ذلك لتراجع الحصة السوقية لوقود السفن منخفض الكبريت إلى 74 بالمئة من 79 بالمئة في يونيو حزيران وارتفاع الحصة السوقية لوقود السفن عالي الكبريت إلى 26 بالمئة من 21 بالمئة.