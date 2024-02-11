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ارتفاع مبيعات روسيا من الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا 41%

منذ 21 دقيقة
الغاز

الغاز

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ذكرت وكالة الإعلام الروسية الأحد نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية الروسية أن إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا زادت بنسبة 41 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

ونسبت الوكالة إلى أرتيم ستودينيكوف مسؤول الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية قوله إنه “في الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2023، زادت المشتريات الفرنسية من روسيا بنسبة 41 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022”.

وأضاف أن نقطة الاستلام الفرنسية الرئيسية للغاز الطبيعي المسال الروسي هي محطة مونتوار دو بريتاني، التي استقبلت 1.68 مليار متر مكعب في عام 2022، و0.89 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في النصف الأول من عام 2023.

ومع ذلك، أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن في يناير\كانون الثاني، أن أوروبا خفضت بشكل عام وارداتها من غاز خطوط الأنابيب الروسية بشكل حاد ردا على الصراع في أوكرانيا، مع زيادة مشتريات الغاز الطبيعي المسال من منتجين عالميين في عام 2023.

    المصدر :
  • رويترز

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