ارتفاع مبيعات سيارات فولفو 4.6% على أساس سنوي خلال ديسمبر

قالت مجموعة فولفو، التي تتخذ من السويد مقرا لها، الجمعة إن مبيعات الشركة ارتفعت 4.6 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر\كانون الأول إلى 76015 سيارة.

وأعلنت شركة صناعة السيارات في بيان أن السيارات الكهربائية بالكامل والسيارات الهجينة شكلت نحو 55 بالمئة من إجمالي الوحدات المباعة في أوروبا، أكبر أسواق الشركة، خلال الشهر.

وأضافت فولفو أن مبيعات ديسمبر\كانون الأول ارتفعت أربعة بالمئة في أوروبا و23 بالمئة في الولايات المتحدة، بينما انخفضت ستة بالمئة في السوق الصينية.

تمتلك مجموعة جيجيانج جيلي القابضة الصينية حصة الأغلبية في فولفو.