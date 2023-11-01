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ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية بأقل من التوقعات

منذ 20 دقيقة
مخزونات النفط الأميركية

مخزونات النفط الأميركية

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أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع المنتهي يوم 27 أكتوبر تشرين الأول، بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير.

وصعدت مخزونات الخام 774 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بزيادة 1.3 مليون.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 272 ألف برميل في الأسبوع الماضي.

وأردفت أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام زاد 62 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين زادت 0.1 مليون برميل إلى 223.5 مليون، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع رويترز بانخفاض 0.8 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تقلصت 0.8 مليون برميل على مدى الأسبوع الماضي إلى 111.3 مليون بينما أشارت التوقعات إلى انخفاضها 1.5 مليون.

وأوضحت أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي 348 ألف برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

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