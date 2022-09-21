ارتفاع مخزونات الخام والوقود الأمريكية

قالت إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، إن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع الأخير، بينما زادت المصافي من عمليات المعالجة لإعادة بناء المخزونات المنخفضة من المنتجات.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.1 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 16 سبتمبر أيلول إلى 430.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في مسح أجرته رويترز بارتفاع قدره 2.2 مليون برميل.

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سحب آخر لكميات من المخزونات الاستراتيجية الأمريكية، والتي وصلت الأسبوع الماضي إلى 6.9 مليون برميل.

كما زادت مصافي التكرير من نشاطها، مما رفع تدفقات النفط الخام بمقدار 333 ألف برميل يوميا، وصعدت معدلات تشغيل المصافي 2.1 بالمئة إلى 93.6 بالمئة من الطاقة الإجمالية.

وزاد مخزون نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 117.3 مليون برميل.

وصعدت مخزونات البنزين الأمريكية 1.6 مليون برميل في الأسبوع إلى 214.6 مليون برميل.