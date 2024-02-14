الأربعاء 4 شعبان 1445 ﻫ - 14 فبراير 2024 |
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ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكي

منذ 22 دقيقة
انهيار تاريخي لسعر النفط الأمريكي

انهيار تاريخي لسعر النفط الأمريكي

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أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير/ شباط الجاري.

وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام ارتفعت 12 مليون برميل إلى 439.5 مليون الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن ترتفع 2.6 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 710 آلاف برميل في الأسبوع الماضي.

وأردفت قائلة إن معدل استهلاك المصافي للخام هبط 298 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير شباط.

وذكرت أن معدل استخدام المصافي تراجع 1.8 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأضافت أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 247.3 مليون مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأنها ستهبط 1.2 مليون.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 1.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 125.7 مليون مقارنة بتوقعات بأن تتراجع بمقدار 1.6 مليون.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجعت 1.2 مليون برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

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