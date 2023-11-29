الأربعاء 15 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 29 نوفمبر 2023 |
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ارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية الأسبوع الماضي

منذ 8 ثواني
مخزونات النفط

مخزونات النفط

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ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء إن مخزونات الخام قد زادت بواقع 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 449.7 مليون، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بالتراجع 933 ألف برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وأفادت بأن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام زاد 518 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 2.8 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين زادت 1.8 مليون برميل إلى 218.2 مليون الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع رويترز بزيادة 229 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 5.2 مليون برميل على مدى الأسبوع الماضي إلى 110.8 مليون بينما أشارت التوقعات إلى انخفاضها 394 ألفا.

وأوضحت الوكالة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع الأسبوع الماضي بمقدار 665 ألف برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

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