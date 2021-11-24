ارتفاع مخيف بوفيات كورونا في الأمريكتين

قالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، الأربعاء، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 قفزت بنسبة 23% في الأمريكتين في الأسبوع الماضي.

وذكرت المنظمة أن معظم الزيادة في أمريكا الشمالية حيث تسجل الولايات المتحدة وكندا معدلات إصابة مرتفعة.

وحذرت المنظمة من أن المنطقة قد تشهد انتكاسة مثل التي تشهدها أوروبا.

وقالت إن أمريكا الوسطى، على النقيض من ذلك، شهدت تراجعا نسبته 37% في الإصابات الجديدة بالمرض لكن كل دول أمريكا الجنوبية، عدا البرازيل وسورينام وفنزويلا، تسجل ارتفاعات في إصابات كوفيد-19.

وأشارت أيضاً إلى زيادة الحالات بنسبة 400% في سانتا كروز في بوليفيا بعد أن منعت احتجاجات الناس من الوصول لمراكز التطعيم والفحوص.

وقالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إن “منطقة أوروبا لا تزال تحت سيطرة وباء كوفيد-19. وحذرت من احتمال تسجيل 700 ألف وفاة جديدة بفيروس كورونا في أوروبا بحلول الربيع، في وقت تثير القيود الصحية الجديدة غضب السكان الأوروبيين.

وإذا تحققت توقعات منظمة الصحة القاتمة، فإن عدد الوفيات جراء كوفيد في القارة العجوز قد يرتفع من 1,5 مليون حاليا إلى 2,2 مليون بحلول آذار/مارس 2022.