الجمعة 24 شوال 1445 ﻫ - 3 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13.7% في الربع الأول من العام الحالي

منذ 6 دقائق
البطالة - تعبيرية

البطالة - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

كشفت إحصائيات رسمية اليوم الجمعة أن معدل البطالة في المغرب ارتفع إلى 13.7 في المئة في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 12.9 خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك في ظل تداعيات أسوأ موجة جفاف يشهدها المغرب منذ أكثر من أربعة عقود.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في نشرة تلقت رويترز نسخة منها إن “وضعية سوق الشغل، لا تزال تعاني من آثار الجفاف” إذ فقدت السوق 159 ألف فرصة عمل بالوسط القروي فيما تم استحداث 78 ألف وظيفة بالوسط الحضري “ليتراجع الحجم الإجمالي للشغل 80 ألف منصب”.

كما أظهرت الإحصائيات أن “قطاع الفلاحة والغابة والصيد فقد 206 آلاف منصب”.

وارتفع عدد العاطلين ما بين الربع الأول من 2023 وحتى الربع الأول من 2024 بواقع 96 ألف شخص، 59 ألفا بالوسط الحضري و38 ألفا بالوسط القروي، إلى مليون و645 ألف شخص على المستوى الوطني.

وزاد معدل البطالة من 17.1 بالمئة في الوسط الحضري إلى 17.6 في المئة بزيادة 0.5 في المئة، ومن 5.7 في المئة إلى 6.8 في المئة في الوسط القروي بزيادة 1.1 في المئة.

وارتفعت البطالة في الفئة العمرية بين 15 و24 عاما إلى 35.9 في المئة، ووصلت بين الأشخاص الحاصلين على شهادة إلى 20.3 في المئة وبين النساء إلى نحو 20 في المئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم أهدافاً في إسرائيل
فيديو.. المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم أهدافاً في إسرائيل
غارة أميركية على سوريا - أرشيفية
إصابة 8 جنود في ضربة جوية إسرائيلية على مبنى أمني خارج دمشق
حدود مالي والنيجر وبوركينا فاسو
الوضع خطير في النيجر.. قوات روسية تدخل قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية

الأكثر قراءة

تيك توك
بتهمة اغتصاب الأطفال.. توقيف أحد أشهر الـtiktokers في لبنان
مطعم “Pizza Secrets”
بعد المرفأ.. "التلحيم" يتسبب بحادثة مطعم بيروت
طقس لبنان
رجعت الشتوية.. منخفض جوي قادم من تركيا إلى لبنان