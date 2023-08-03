الخميس 16 محرم 1445 ﻫ - 3 أغسطس 2023 |
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ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا خلال يوليو 2023

منذ ساعة واحدة
ارتفاع العجز التجاري في تركيا

ارتفاع العجز التجاري في تركيا

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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 47.83% خلال يوليو 2023.

وأشارت إلى أن الرقم الجديد يأتي موافقًا للتوقعات بعد أسبوع على رفع البنك المركزي توقعاته لأكثر من الضعف حتى نهاية العام إلى 58% من 22,3% بعد شكوك استمرت سنوات من خبراء اقتصاد مستقلين بشأن المعدل الرسمي.

ويتراجع المعدل الرسمي بشكل ثابت منذ سجّل نسبة تُعد الأعلى منذ أكثر من عقدين بلغت 85% في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي. وتوقع البنك المركزي وخبراء الاقتصاد أن يرتفع اعتبارا من يوليو.

وبدورها، أعلنت الحاكمة الجديدة للبنك المركزي حفيظة غاية أركان في أول مؤتمر صحفي لها الأسبوع الماضي، أن التضخم سيرتفع “مؤقتا”، نظرا إلى ارتفاع سعر صرف الليرة والإجراءات المالية.

وفي عهد المسؤولة التنفيذية السابقة في مصرف الجمهورية الأول (فيرست ريبابليك بنك) وغولدمان ساكس، رفع المصرف المركزي التركي مرتين معدلات الفائدة من 8,5 إلى 15%.

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