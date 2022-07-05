ارتفاع معدل التضخم في كوريا الجنوبية

ارتفع معدل التضخم في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة في نحو 24 عاماً خلال حزيران الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة مما عزز التوقعات برفع حاد لأسعار الفائدة هذا الشهر.

وبحسب البيانات التي أعلنتها هيئة الإحصاء الكورية، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين (التضخم) بنسبة 6 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، متسارعة من ارتفاع بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي في ايار.

وكان هذا أكبر معدل تضخم منذ قفزة بنسبة 6.8 بالمئة في تشرين الثاني 1998 عندما كانت كوريا الجنوبية في خضم الأزمة المالية الآسيوية بين عامي 1997 و1998 وارتفعت أسعار المستهلكين فوق 22 بالمئة، وهو هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي على المدى المتوسط ، للشهر الـ 15 على التوالي في حزيران.

وتواجه كوريا الجنوبية ضغوطا تضخمية متزايدة، حيث ارتفعت أسعار النفط الخام والسلع الأساسية الأخرى بسبب الحرب المطولة بين روسيا وأوكرانيا، واضطرابات الإمدادات العالمية.