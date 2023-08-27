ارتفاع معظم أسواق الأسهم بالخليج

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الأحد، بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في وقت سابق إن البنك لا يعتقد أن معركة التضخم قد انتهت ولكنه سيمضي “بحذر” في خطوته المقبلة.

وفي تصريحات أدلى بها يوم الجمعة في ندوة لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية، قال باول إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية حتى مع القراءات الإيجابية الأخيرة، وإن البنك المركزي الأمريكي سيتعين عليه اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل استقرار الأسعار مجددا.

وعادة ما تتبع الدول المصدرة للنفط والغاز في الخليج تحركات المركزي الأمريكي في ما يتعلق بأسعار الفائدة، إذ تربط أغلب الدول هناك عملاتها بالدولار. والدينار الكويتي فقط هو الذي يرتبط بسلة من العملات تشمل الدولار.

وارتفع المؤشر السعودي 0.6 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهمي شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.4 بالمئة ومصرف الراجحي 0.3 بالمئة.

وتقدم المؤشر القطري 0.2 بالمئة، مع صعود سهم شركة الاتصالات (أُريدُ) 3.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.7 بالمئة مع صعود معظم الأسهم المدرجة فيه.

وتأمل مصر أن يساعد انضمامها الوشيك إلى مجموعة بريكس في تخفيف شح العملات الأجنبية لديها وجذب استثمارات جديدة، لكن محللين يقولون إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل ظهور أي فوائد لهذه الخطوة.

وفي البحرين، ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1953 نقطة.

أما مؤشر سوق عُمان فقد تراجع 0.1 بالمئة إلى 4772 نقطة.

وفي الكويت انخفض المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة إلى 7756 نقطة.