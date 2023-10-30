ارتفاع معظم أسواق الخليج قبيل اجتماع المركزي الأمريكي بشأن سعر الفائدة

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الاثنين مع تركيز المستثمرين على مصير أسعار الفائدة قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، متجاهلين التداعيات المحتملة للحرب بين إسرائيل وغزة.

ومن المرجح أن تهيمن اجتماعات المركزي الأمريكي التي ستنتهي يوم الأربعاء على الأسواق في هذا الأسبوع المزدحم الذي يشهد أيضا صدور بيانات التوظيف الأمريكية وأرباح شركات ذات ثقل في مجال التكنولوجيا مثل أبل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، مما قد يحدد مسار الأسهم والسندات لبقية العام.

وسيعلن بنكا إنجلترا واليابان أيضا عن قرارات السياسة النقدية في الأيام المقبلة.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.

وربح المؤشر السعودي 0.5 بالمئة مع صعود سهم شركة عِلم المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية 2.3 بالمئة غداة الإعلان عن ارتفاع حاد في أرباحها الفصلية.

وفي قطر، ارتفع المؤشر الرئيسي 1.7 بالمئة بعد وصوله إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات.

وصعد سهم البنك التجاري 4.5 بالمئة وسهم شركة الاتصالات أريدُ 4.7 بالمئة.

وزاد مؤشر دبي 1.4 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم شركة سالك لخدمات تحصيل الرسوم 5.6 بالمئة.

وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة.

وهاجمت القوات والدبابات الإسرائيلية مدينة غزة من الشرق والغرب اليوم الاثنين بعد ثلاثة أيام من بدء العمليات البرية في القطاع الفلسطيني مما زاد الضغوط الدولية لحماية المدنيين.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.5 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) المحتكرة لصناعة التبغ 11.6 بالمئة.