ارتفاع معظم بورصات الخليج.. إليكم التفاصيل

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع الأربعاء بسبب التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في بداية العام الجديد، لكن التوترات الجيوسياسية حدت من المكاسب.

ومما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، صدور بيانات أمريكية الجمعة أظهرت أن التضخم أصبح الآن عند هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة أو أقل منه بفضل بعض الإجراءات الرئيسية.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياستها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملات المنطقة مرتبطة بالدولار.

وارتفع المؤشر السعودي 0.1 بالمئة مدعوما بقفزة 6.3 بالمئة في سهم اتحاد عذيب للاتصالات.

وصعد مؤشر دبي 0.2 بالمئة مع ارتفاع سهم إعمار العقارية 1.3 بالمئة.

وسجلت بورصة دبي تطورات سعرية محدودة واستمرت في التذبذب خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال أحمد نجم رئيس قسم أبحاث السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.إس دوت كوم إن الركود قد يستمر في السوق خلال ما تبقى من جلسات تداول في العام، “غير أنها (السوق) قد تستفيد من تحسن المعنويات على نطاق عالمي”.

وارتفع المؤشر القطري 0.6 بالمئة ليواصل الصعود للجلسة التاسعة بقيادة سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، الذي ارتفع 1.5 بالمئة.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء 26\12\2023 إن الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ستستمر لشهور، في حين عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تصاعد الهجمات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 فلسطيني على مدى يومين في مناطق من قطاع غزة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.5 بالمئة مع صعود أغلب الأسهم المدرجة عليه وتشمل سهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) التي تحتكر صناعة التبغ، والذي ارتفع 3.7 بالمئة.