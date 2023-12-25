الأثنين 12 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 25 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع معظم بورصات الخليج بدعم من بيانات مبشرة للتضخم في أمريكا

منذ ساعتين
أسواق الخليج المالية

أسواق الخليج المالية

A A A
طباعة المقال

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج الاثنين بدعم من بيانات للتضخم جاءت أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة وعززت توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في العام الجديد.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة أن الأسعار انخفضت في الولايات المتحدة في نوفمبر\تشرين الثاني للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، مما أدى إلى انخفاض أكبر للزيادة السنوية في التضخم دون مستوى الثلاثة بالمئة.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الستة بقرارات الاحتياطي الاتحادي، لأن معظم عملات المنطقة مرتبطة بالدولار.

وصعد المؤشر الرئيسي بالسعودية 1.1 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم مصرف الراجحي 2.6 بالمئة وارتفاع سهم شركة لومي لتأجير السيارات 1.8 بالمئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم إعمار العقارية 0.9 بالمئة.

وأغلق المؤشر الرئيسي في قطر مرتفعا 0.5 بالمئة وصعد للجلسة السابعة بدعم من تحقيق مصرف قطر الإسلامي مكاسب بنسبة واحد بالمئة وارتفاع سهم مصرف الريان اثنين بالمئة.

وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري للأسهم القيادية 1.6 بالمئة بقيادة سهم البنك التجاري الدولي الذي ارتفع 3.6 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من حركة حماس
غزة تحت النار
مصادر مصرية لرويترز: حماس ترفض ترك السيطرة على غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار
مشهد لتكدس الشهداء في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة (الأناضول)
غزة تحت النار
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 20674 منذ 7 أكتوبر
بنيامين نتنياهو
غزة تحت النار
نتنياهو: سيستغرق القتال وقتاً طويلاً ولم يقترب من النهاية

الأكثر قراءة

الحدود اللبنانية الجنوبية (أ ب)
غارات عنيفة على جنوب لبنان.. والعدو يُخلي مستوطنة حدوديّة "بشكل فوري"!
عناصر تابعين لحزب الله
قيادي في حزب الله يكشف: هذا ما سألناه لحماس منذ اليوم الأول للحرب!
تشين ألموغ غولدشتاين كانت محتجزة في غزة مع 3 من أبنائها (مواقع التواصل)
غزة تحت النار
تصريحات صادمة لأسيرة سابقة في غزة.. هكذا تصرف معنا مقاتلو القسام!