ارتفاع معظم بورصات الخليج بدعم من بيانات مبشرة للتضخم في أمريكا

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج الاثنين بدعم من بيانات للتضخم جاءت أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة وعززت توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في العام الجديد.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة أن الأسعار انخفضت في الولايات المتحدة في نوفمبر\تشرين الثاني للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، مما أدى إلى انخفاض أكبر للزيادة السنوية في التضخم دون مستوى الثلاثة بالمئة.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الستة بقرارات الاحتياطي الاتحادي، لأن معظم عملات المنطقة مرتبطة بالدولار.

وصعد المؤشر الرئيسي بالسعودية 1.1 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم مصرف الراجحي 2.6 بالمئة وارتفاع سهم شركة لومي لتأجير السيارات 1.8 بالمئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم إعمار العقارية 0.9 بالمئة.

وأغلق المؤشر الرئيسي في قطر مرتفعا 0.5 بالمئة وصعد للجلسة السابعة بدعم من تحقيق مصرف قطر الإسلامي مكاسب بنسبة واحد بالمئة وارتفاع سهم مصرف الريان اثنين بالمئة.

وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري للأسهم القيادية 1.6 بالمئة بقيادة سهم البنك التجاري الدولي الذي ارتفع 3.6 بالمئة.