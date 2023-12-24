ارتفاع معظم بورصات الخليج بدفعة من رهانات خفض الفائدة

أنهت معظم بورصات منطقة الخليج التعاملات على ارتفاع الأحد مع دعم بيانات جاءت أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة بما يؤيد الرأي القائل بأن المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة مطلع العام الجديد.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية أن الأسعار انخفضت في نوفمبر\تشرين الثاني للمرة الأولى في أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام.

وألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) في 13 ديسمبر\كانون الأول إلى أنه بلغ نهاية دورة التشديد النقدي وفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتسترشد السياسة النقدية في الدول الست في مجلس التعاون الخليجي عادة بقرارات المركزي الأمريكي إذ أن أغلب عملات دول المنطقة مربوطة بالدولار.

وارتفع المؤشر القطري للجلسة السادسة على التوالي وأنهى تعاملات اليوم على ارتفاع بلغ 1.1 بالمئة مع صعود كل القطاعات.

وزاد سهم بنك قطر الإسلامي 3.3 بالمئة والبنك التجاري 1.9 بالمئة.

وصعد المؤشر السعودي 0.6 بالمئة، بعد جلستين متواليتين من الخسائر، بدفعة من مكاسب حققتها كل القطاعات. وارتفع سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات 3.7 بالمئة ولومي لاستئجار السيارات 3.1 بالمئة.

كما صعد سهم مصرف الراجحي، أكبر مصرف إسلامي في العالم من حيث قيمة الأصول، 1.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر المصري القيادي للجلسة الرابعة على التوالي وأنهى تعاملات اليوم الأحد على هبوط نسبته اثنين بالمئة بضغط من انخفاض سهم البنك التجاري الدولي 3.2 بالمئة و5.1 بالمئة في سهم إي فاينانس.