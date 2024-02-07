ارتفاع معظم بورصات الخليج بعد مؤشرات خفض تصعيد التوتر في الشرق الأوسط

عوضت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج خسائرها المبكرة لتغلق على ارتفاع (الأربعاء 7-2-2024) بفضل التفاؤل إزاء احتمال تراجع التوتر الجيوسياسي.

واقترحت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خطة لوقف إطلاق النار في غزة لمدة أربعة أشهر ونصف تقضي بتحرير جميع الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق على إنهاء الحرب.

وربح المؤشر السعودي 0.8 بالمئة ليواصل ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي بفضل صعود سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 2.7 بالمئة وزيادة سهم مصرف الراجحي واحدا بالمئة.

غير أن سهم مجموعة صافولا أغلق على انخفاض 3.9 بالمئة بعد ارتفاعه 5.7 بالمئة في التعاملات المبكرة.

وقالت صافولا، أكبر شركة للمنتجات الغذائية في السعودية، أمس الأربعاء إنها تعتزم توزيع كامل حصتها البالغة 34.52 بالمئة في شركة المراعي، أكبر شركة ألبان في الشرق الأوسط، على المساهمين المستحقين. وهبط سهم المراعي واحدا بالمئة.

وسيسبق الصفقة إصدار حقوق بقيمة ستة مليارات ريال (1.60 مليار دولار) مما سيساعد على تعزيز وضع الشركة بطرق تشمل سداد الديون وتمكين توزيع أسهم المراعي.

وبشكل منفصل، قالت المطاحن الحديثة السعودية للمنتجات الغذائية أمس الأربعاء إنها تعتزم طرح 30 بالمئة من أسهمها في طرح عام أولي، لتصبح ثاني شركة لطحن الدقيق في المملكة تسعى للإدراج في البورصة منذ أن خصخصت الحكومة هذا القطاع.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة.

وصعد مؤشر دبي 0.2 بالمئة مع زيادة سهم بنك المشرق بأكثر من خمسة بالمئة.

وزاد المؤشر القطري 0.9 بالمئة مع ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي 3.9 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.3 بالمئة مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 4.8 بالمئة.