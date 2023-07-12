ارتفاع معظم بورصات الخليج قبل بيانات التضخم في أمريكا

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، الأربعاء، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون بيانات مهمة عن التضخم في الولايات المتحدة لتحديد ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سينهي دورة رفع أسعار الفائدة.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها قطر والسعودية والإمارات، عملاتها بالدولار الأمريكي وتتبع تحركات سياسة المركزي الأمريكي النقدية عن كثب، مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر من التشديد النقدي في أكبر دول العالم من حيث الاقتصاد.

وارتفع المؤشر السعودي 0.5 بالمئة مواصلا مكاسب حققها في الجلسة السابقة بدعم من صعود سهم البنك السعودي الفرنسي 5.2 بالمئة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء أن المملكة وقعت على وثيقة الانضمام إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا.

وواصلت البورصة السعودية مكاسبها بفضل القواعد الأساسية المحلية القوية. وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بي.دي سويس إن الانتعاش الأخير في أسعار النفط يمكن أن يساهم أيضا في تحسين توقعات المتعاملين.

وأضاف “في الوقت نفسه، ربما تواصل السوق التعرض لبعض مخاطر انخفاض الأسعار مع إمكانية تصحيحها إذا تحرك المتعاملون لتأمين مكاسبهم”.

وزاد مؤشر أبو ظبي 0.3 بالمئة.

وصعد المؤشر القطري 0.4 بالمئة مع ارتفاع معظم الأسهم المدرجة عليه، ومن بينها سهم شركة صناعات قطر الذي زاد 2.1 بالمئة.

وتخلى مؤشر دبي عن مكاسبه المبكرة وأغلق بدون تغيير.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.1 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة 3.2 بالمئة.