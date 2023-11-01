ارتفاع معظم بورصات الخليج قبيل قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم الأربعاء مع ترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة رغم أن الصراع في الشرق الأوسط لا يزال محور الاهتمام.

ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة على الاقتراض في نطاق يتراوح من 5.25 إلى 5.5 بالمئة عندما يعلن قراره الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها الإمارات، عملاتها بالدولار وتتابع تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية عن كثب.

وارتفع المؤشر السعودي 1.2 بالمئة مع صعود سهم اتحاد عذيب للاتصالات 4.3 بالمئة ليواصل مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة عندما أعلنت الشركة عن زيادة حادة في أرباحها الفصلية.

وزاد سهم العربية للأنابيب عشرة بالمئة ليكون أكبر الأسهم الرابحة على المؤشر بعد أن أعلنت الشركة أيضا عن قفزة في أرباح الربع الثالث.

وفي دبي، أغلق المؤشر الرئيسي على ارتفاع 0.4 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارات، 1.8 بالمئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.9 بالمئة.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري اليوم الأربعاء إن الناتج المحلي الإجمالي للدولة نما 3.7 بالمئة في النصف الأول من العام، إذ فاق نمو القطاع غير النفطي النمو الإجمالي بشكل كبير.

وأضاف في مؤتمر للأعمال في دبي أن نمو القطاع غير النفطي زاد 5.9 بالمئة في النصف الأول من العام.

كما أغلق المؤشر القطري على ارتفاع 0.6 بالمئة مع صعود سهم صناعات قطر 1.1 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5 بالمئة مع تراجع معظم الأسهم المدرجة عليه، ومن بينها سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني المحتكرة لصناعة التبغ الذي هوى أربعة بالمئة.