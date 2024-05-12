ارتفاع معظم بورصات الخليج وتراجع المؤشر المصري

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم الأحد 12 أيار/مايو 2024، بفضل صعود أسعار النفط في حين تراجع المؤشر السعودي على أثر ضعف أرباح بعض الشركات.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، يوم الجمعة بفعل بيانات اقتصادية صينية قوية والصراع الدائر في الشرق الأوسط ليبلغ خام برنت 84.24 دولار للبرميل.

وصعد المؤشر القطري 0.1 بالمئة مدعوما بارتفاع 0.7 بالمئة لسهم صناعات قطر و0.8 بالمئة لسهم مصرف قطر الإسلامي.

ونزل المؤشر السعودي 0.6 بالمئة، وهو انخفاض للجلسة الثانية على التوالي، متأثرا بخسائر جميع القطاعات تقريبا.

وهبط سهم أكوا 4.7 بالمئة بعد أن أعلنت شركة المرافق الخاصة يوم الخميس انخفاض صافي أرباحها للربع الأول 54 بالمئة عن الربع السابق. غير أن الأرباح الفصلية للشركة قفزت 9.8 بالمئة على أساس سنوي.

ومن الأسهم المتراجعة الأخرى سهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) الذي انخفض 1.5 بالمئة بعد أن هوى صافي أرباحها الفصلية 94.1 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر 3.3 بالمئة مع تراجع معظم الأسهم على المؤشر، وكانت أسهم قطاعات العقارات والرعاية الصحية من بين أكبر الخاسرين.

ونزل سهم مجموعة طلعت مصطفى 6.3 بالمئة وسهم أبو قير للأسمدة 5.2 بالمئة. لكن سهم مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر ارتفع 2.4 بالمئة بعد أن أعلن عن قفزة 110 بالمئة في صافي أرباحه الفصلية.