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ارتفاع معظم بورصات الخليج وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية

منذ 19 دقيقة
أسواق الخليج المالية

أسواق الخليج المالية

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ارتفعت معظم بورصات الخليج الخميس مقتفية أثر صعود البورصات العالمية ومتأثرة بتوقعات متفائلة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يمكن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات المركزي الأمريكي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وارتفع المؤشر السعودي 0.4 بالمئة مع صعود سهم شركة علم 1.5 بالمئة فيما ارتفع سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 2.2 بالمئة.

وأعلنت شركة معادن الخميس أنها اكتشفت عدة مستودعات للذهب جنوب منجم منصورة ومسرة الحالي مما يؤشر إلى إمكانية توسيع التنقيب عن الذهب في هذه المنطقة.

لكن سهم عملاق النفط شركة أرامكو السعودية انخفض 0.3 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، بحوالي واحد في المئة إذ هدأت المخاوف حيال عرقلة مسارات الشحن في البحر الأحمر.

وصعد مؤشر دبي 0.3 بالمئة مع ارتفاع سهم شركة إعمار العقارية 0.9 بالمئة.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة.

وصعد المؤشر القطري 0.6 بالمئة مسجلا ارتفاعا للجلسة العاشرة على التوالي مدفوعا بارتفاع سهم بنك قطر الوطني بمقدار 1.5 في المئة.

وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.4 بالمئة جراء ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 1.4 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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