ارتفاع معظم بورصات الخليج وسط جهود لتهدئة الصراع في الشرق الأوسط

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الأربعاء متعافية من خسائرها الأخيرة مع استمرار الجهود الدبلوماسية للحد من اتساع نطاق الحرب في المنطقة رغم استمرار المخاوف.

ودعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وكندا أمس الثلاثاء إلى هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للسماح بإيصال المساعدات بشكل آمن للمدنيين الذين يعانون من نقص الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل.

وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء بوقف فوري لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والفلسطينية، وقال إن الدول الإسلامية عليها العمل سويا من أجل تحقيق سلام دائم، ودعا القوى العالمية للضغط على إسرائيل لوقف الهجمات.

وارتفع المؤشر السعودي 1.2 بالمئة مع صعود سهم مصرف الإنماء 3.1بالمئة بعد إعلان البنك عن ارتفاع حاد في الأرباح الفصلية.

وقال وزير المالية السعودي إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بنحو ستة بالمئة هذا العام، وعبر عن توقعاته بأن يظل في وضع جيد.

وصعد مؤشر دبي 2.7 بالمئة ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة بعد خسائر على مدى ثماني جلسات مدعوما بزيادة سهم إعمار العقارية 4.2 بالمئة.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة.

غير أن المؤشر القطري انخفض 0.2 بالمئة مع تراجع سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 2.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر الأسهم القيادية في مصر 3.3 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له عند الإغلاق بسبب ارتفاع معظم الأسهم المدرجة عليه ومن بينها سهم مجموعة طلعت مصطفى الذي أغلق مرتفعا اثنين بالمئة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء إن بلاده تلعب دورا إيجابيا للغاية في محاولة “احتواء التصعيد” في غزة والتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحماس.