ارتفاع مفاجئ للتضخم في بريطانيا

أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في بريطانيا ارتفع بشكل غير متوقع إلى 10.4 بالمئة في فبراير شباط مدفوعا بأسعار أعلى للأغذية والمشروبات في الحانات والمطاعم مما سيدفع بنك إنجلترا على الأرجح لرفع أسعار الفائدة غدا الخميس.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يقل معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي إلى 9.9 بالمئة في فبراير شباط عن 10.1 بالمئة سجلها في يناير كانون الثاني، وأن يبتعد أكثر عن أعلى مستوى للتضخم في بريطانيا في 41 عاما الذي سجلته في أكتوبر تشرين الأول وبلغ 11.1 بالمئة.

وتتوقع أسواق المال اليوم الأربعاء زيادة في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25 بالمئة.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد نشر البيانات كما قفزت عائدات سندات الحكومة البريطانية لأجل عامين.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 6.2 بالمئة من 5.8 بالمئة في يناير كانون الثاني مقارنة بتوقع تراجعه إلى 5.7 بالمئة.

لكن محللين قالوا إن الزيادة في معدلات التضخم تبدو راجعة إلى عوامل كلها طارئة.