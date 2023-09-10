ارتفاع موج البحر واخلاء فنادق.. ليبيا تستعد والعاصفة تقترب

تستعد ليبيا بشكل كبير لوصول آثار الاعصار دانيال، وتشهد البلاد حالة من التأهب والإستنفار التام خلال الساعات القليلة الماضية.

فبعد اغلاق 3 موانئ رئيسية في البلاد لمدة 3 أيام، عمدت القوات المسلحة ولجنة الطوارئ إلى اخلاء عدد من الفنادق القريبة من الشواطئ.

ومن ضمن تلك الفنادق، أفرغ فندق جليانة على شاطئ بنغازي من الزبائن. ونقل نزلائه إلى فنادق أخرى بعد تحذيرات من ارتفاع موج البحر والرياح الشديدة اليوم الأحد.

في انتشرت مقاطع مصورة تظهر المياه تغرق الشوارع في عدة مناطق ليبية.

كما تناقل الليبيون على مواقع التواصل مشاهد مرعبة لرياح عنيفة، محدثة “تماسا كهربائياً” في محولات الكهرباء بعد من الأحياء.

أتى ذلك، بعدما رفع المسؤولون في شرق وغرب البلاد درجة التأهب القصوى، استعدادا للأمطار والرياح المتوقعة.

إذ أكد متحدث باسم الجيش الوطني الليبي رفع درجة استعداد وجاهزية قواتها لمواجهة العواصف.

في حين وجه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بتشكيل فرق طوارئ. وكلف الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية “بتشكيل فرق استجابة سريعة” لمواجهة أي طارئ قد ينتج عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة.

فيما طالبت بلدية بنغازي المواطنين والمقيمين فيها بعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم نظرا للأحوال الجوية المتوقعة وهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح عاتية.

⚠️ الرياح تسبب في تماس كوابل أعمدة الكهرباء وتقطع التيار عن بعض المناطق و الشركة تدعو المواطنين للإتصال والإبلاغ وعدم الاقتراب من أي أسلاك أو أعمدة معطوبة . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/KwI1kpcmii — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 10, 2023